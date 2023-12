Giulia Cecchettin, la tomba di Saonara (Padova) meta di pellegrinaggio

di Gaia Padovan

Visitano in tanti il piccolo cimitero di Saonara, dove Giulia Cecchettin riposa accanto alla mamma Monica scomparsa un anno fa, e non ci sono solo donne - madri e figlie assieme, gruppi di amiche - ma anche giovani uomini, diversi anziani. Davanti all'aiuola della sua tomba c'è sempre un capannello di gente.

La sepoltura ha preso la forma di una montagnola ricolma di fiori - ciclamini, gerbere, rose bianche o gialle screziate - che si estendono anche ai lati. Una persona ha depositato vicino alla croce in legno semplice anche un orsetto di cioccolato con la sua carta dorata. C'è chi si inchina e sfiora con una carezza la foto della 22enne; altri si raccolgono in preghiera.

Tra chi si fa largo per vedere la tomba di Giulia ci sono anche semplici curiosi, estraggono velocemente il cellulare, fanno una foto e se ne vanno quasi subito. Sul cancello in ferro del camposanto, uno sconosciuto ha appeso un cartello, con un fiocco di tulle rosso e un cuore all'uncinetto. "Per Giulia e a tutte donne uccise. Basta violenze", c'è scritto. Forse l'inizio di quel "germoglio, che darà dei frutti", auspicato dal papà di Giulia, Gino Cecchettin.