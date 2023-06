di Alessandro Tallarida

Una storia con ancora molte ombre, sulla quale da 15 mesi stanno lavorando i magistrati napoletani che hanno chiesto e ottenuto altri sei mesi di indagini. Al centro dell'inchiesta una maxi tangente da 40 milioni di euro, che sarebbe stata offerta dalla parte italiana a quella colombiana se l'affare fosse andato in porto. "Una somma da corrispondere in modo occulto" scrivono i magistrati. L'accordo però saltò, spiegano gli inquirenti "in seguito alla mancata intesa sulla ulteriore distribuzone della somma tra le parti".

Tra i documenti agli atti dell'inchiesta, anche la registrazione di una conversazione tra Massimo D'Alema e un colombiano identificato in Edgar Fierro Flores, un ex-paramilitare, condannato e poi graziato: "Un premio di 80 milioni di euro, questa è la posta in gioco - diceva l'ex premier - divideremo tutto". E ancora in una chat tra D'alema e altri due indagati, due pugliesi che secondo gli inquirenti avrebbero operato come presunti intermediari di Bogotà, l'ex presidente del consiglio avrebbe scritto: "Basta con inutili litigi. Ci possono essere risultati molto importanti". Si rivolgeva a Francesco Amato, imprenditore leccese che - sentito dal quotidiano La Verità - avrebbe detto: "Non ero io ad occuparmene, ma era scontato che si dovessero pagare tangenti"