Cuneo, malato e senza casa dorme in macchina con il figlio

di Silvia Vada

"Ho preso la leucemia durante il lockdown - spiega - sono stato in mutua fino a quando me lo hanno concesso, poi mi hanno licenziato. Facevo il carpentiere in ferro. Riusciamo a malapena a mangiare e a mettere un po' di benzina". Ogni sera la sua famiglia si divide. La figlia è disperata: "Sapere che vivono in auto è orribile. chiediamo solo un piccolo appartamento per stare insieme".