Bus precipitato a Mestre, la notte della tragedia: il video racconto

di Gigi Sironi

Il mezzo è precipitato, dopo aver toccato i fili dell'elettricità, facendo un volo di una quindicina di metri. Tra le prime ipotesi dell'incidente forse un malore dell'autista, un 40enne italiano anche lui tra le vittime. Ma non si esclude neanche che il conducente si sia distratto durante la guida. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio plurimo stradale. Il Procuratore di Venezia Bruno Cherchi, facendo il punto sull'incidente, ha precisato. "Non ci sono segni di frenata, né contatti con altri mezzi". "Non si è verificato alcun incendio - ha spiegato - né dal punto di vista tecnico né c'è stata una fuga di gas delle batterie a litio che ha provocato fuoco e fumo". Cherchi ha anche spiegato che l'identificazione delle vittime risulta complicata, per cui si potrebbe fare ricorso all'esame del Dna.