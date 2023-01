di Alessandro Tallarida

Debilitato, Cospito sarebbe caduto rompendosi il naso e perdendo tanto sangue. La sua determinazione nel rifiutare il cibo gli è valsa l'anticipo al prossimo 7 marzo dell'udienza in Cassazione, prevista per il 20 aprile, contro il carcere duro. L'anarchico, che è stato condannato nel 2014 a dieci anni e otto mesi di reclusione per aver gambizzato l’amministratore delegato di Ansaldo Nucleare, Roberto Adinolfi. È accusato anche di "strage ai danni dello Stato" per aver fatto esplodere nel 2006 due ordigni a basso potenziale davanti alla scuola allievi carabinieri di Fossano che non provocarono feriti. Rischia l'ergastolo.