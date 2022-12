di Tito Gilberto

E' quanto emerge dalle testimonianze rese dagli ex dipendenti delle coop di Latina al centro dell'inchiesta della procura che ha coinvolto alcuni parenti del deputato Aboubakar Soumahoro. Ieri con l'ordinanza del gip sulle misure interdittive per tre indagati, si è chiarito che sono in realtà almeno sei le persone iscritte nel registro, e l'ipotesi è che abbiano commesso reati legati a false fatture allo scopo di evadere le tasse. Oltre a Marie Terese Mukamitsindo, suocera del parlamentare, c'è anche la moglie Liliane Murekatete e altri due fratellastri di quest'ultima, Michel Rokundo e Richard Mutangana; infine, due collaboratori - Ghislaine Ada Ndongo e Christine Kabukoma. Mutangana, Ndongo e Kabukoma si sono succeduti, a quanto ricostruito, alla guida della società Jambo Africa, che però insieme al Consorzio Aid, secondo i magistrati di Latina altro non sarebbero state che "schermi fittizi per l'esecuzione di un illecito meccanismo fraudolento a gestione familiare". Jambo, anzi, sempre leggendo l'ordinanza del gip, avrebbe emesso numerose fatture per "operazioni inesistenti".