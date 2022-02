Covid, Costa a Tgcom24: "Fiducioso su risarcimenti alle famiglie dei medici scomparsi"

Parlando ancora del blocco dei risarcimenti per le famiglie dei medici scomparsi a causa del Covid, ha aggiunto: "Credo che la politica si debba assumere la responsabilità in questo caso di dare delle risposte. È fuori dubbio, che soprattutto durante la prima fase di lotta alla pandemia, il nostro personale sanitario si è trovato ad affrontare e a combattere un nemico sconosciuto senza neanche talvolta avere i mezzi necessari per poterlo affrontare", spiega Costa.