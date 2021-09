Uccise in auto 8 ciclisti, 11 anni dopo causa un altro incidente mortale

di Rossella Ivone

Il 34enne per quella vicenda ha scontato 5 anni di carcere, visto che gli accertamenti confermarono che si trovava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. A distanza di 11 anni altro incidente mortale: la sua auto è andata fuori strada per l’alta velocità e ha preso in pieno, uccidendolo, un 31enne che si trovava sul ciglio della strada.