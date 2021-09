Remuzzi a Tgcom24: "Cura con monoclonali importante ma delicata"

Sulle cure con gli anticorpi monoclonali ha poi commentato: "L'impiego dei monoclonali è estremamente importante e vanno dati nelle prime fasi della malattia, idealmente entro i sette giorni. Va fatta un'infusione endovenosa in ambiente ospedaliero in quanto può avere degli effetti negativi. Non è una cosa così semplice e i costi sono molto alti".