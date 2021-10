Omicidio Willy, i fratelli Bianchi torturavano gli animali

di Alessio Fusco

Significativi inoltre, per gli investigatori, anche i video in cui i due fratelli praticano gli incontri di MMA. colpi devastanti - scrivono gli inquirenti - che scagliati contro una persona non strutturata fisicamente potevano essere fatali. in più, sempre sui cellulari, sono state trovate conversazioni in cui Gabriele Bianchi, parlando con una donna di un litigio in un locale, diceva: nessuno può mancare di rispetto a me o a un mio familiare, altrimenti lo massacro". Tutti elementi che ora la Corte d'Assise del tribunale di Frosinone deciderà se ammettere o meno nel giudizio per l'omicidio di Willy, morto per le numerose lesioni interne causate da quei venti secondi di pestaggio violentissimo.