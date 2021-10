Covid, Bassetti a Tgcom24: "Alcune attività dovrebbero essere solo per i vaccinati"

"E' evidente . aggiunge - che ci sarà un aumento delle ospedalizzazioni, le Regioni passeranno in colore che abbiamo conosciuto (giallo, arancione e in alcune situazioni addirittura rosso). A mio parere, alcune attività dovrebbero essere destinate unicamente ai vaccinati, escludendo quindi chi ha il tampone. Sto parlando soprattutto delle attività ludiche. Questo dovrebbe essere un strumento di ulteriore sicurezza, ma soprattutto un incentivo per chi non si è vaccinato".