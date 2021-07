Adotta una mucca: ecco il nuovo trend per aiutare le aziende agricole

di Valentina Trifiletti



Sono tante le iniziative di social farming che consentono di adottare un amico a quattro zampe, da Nord a Sud del Paese. In una fattoria in provincia di Belluno, per esempio, è possibile adottare una mucca. Sul sito web dell'azienda si può seguire la crescita del proprio animale. In cambio, i genitori adottivi ricevono ogni mese mezzo chilo di burro, un chilo di formaggio e una caciotta.

A Catania, invece, una tenuta alle pendici dell'Etna offre un servizio di adozione animali. Bastano pochi euro al mese e l'azienda garantisce alcuni prodotti che vengono consegnati direttamente a casa. Nella provincia di Cagliari, poi, una fattoria offre, a chi adotta una pecora, 20 chili di formaggio e un manufatto in lana. Chi preferisce le galline, invece, può rivolgersi a un'azienda agricola vicino Venezia che si occupa di specie antiche di galline in via di estinzione. Basta un contributo di 20 euro e si ha diritto a 30 uova biologiche.