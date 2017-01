"Non è stato mio figlio", Gabriel Garko tra intrighi e passione

Gabriel Garko torna in tv dopo il successo al Festival di Sanremo. L'attore è protagonista della nuova fiction di Canale 5, "Non è stato mio figlio", in onda per otto puntate a partire da martedì 15 marzo in prima serata, con un doppio appuntamento previsto per il 15 e il 16 marzo. Accanto a Garko, Stefania Sandrelli e Adua Del Vesco, la giovane fidanzata dell'attore conosciuta proprio sul set della serie.