25 agosto 2015 Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction e nel suo futuro potrebbe esserci la regia...

Dal primo settembre tornerà a vestire i panni del mafioso Tonio, in "L'Onore e il rispetto 4", ma Gabriel Garko è pronto a cambiare pelle. Si trasformerà infatti in un bravo ragazzo per la nuova fiction "Non è stato mio figlio", in cui reciterà accanto a Stefania Sandrelli. "Anche in questo caso mi ritrovo con una pistola - ha svelato a Tv Sorrisi e Canzoni - Ma non dovrei sapere come si usa. Sul set rischiavo di confondermi".

Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" 1 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 2 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 3 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 4 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 5 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 6 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 7 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 8 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 9 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 10 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 11 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 12 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 13 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 14 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 15 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 16 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 17 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 18 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 19 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 20 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 21 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 22 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 23 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 24 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 25 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 26 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 27 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 28 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 29 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 30 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 31 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 32 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 33 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 34 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 35 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 36 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 37 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 38 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... 39 di 39 Ufficio Stampa Mediaset Ufficio Stampa Mediaset Gabriel Garko: "In tv vedrete anche il mio lato buono" Si calerà nei panni di un bravo ragazzo per una nuova fiction. Ma non è l'unica novità: nel suo futuro potrebbe esserci la regia... leggi dopo slideshow

Andrea Geraldi, un imprenditore accusato ingiustamente di omicidio, è un personaggio diametralmente opposto a Tonio perché "è un bravo ragazzo che suo malgrado finisce in una brutta storia". Sul set ritroverà anche Stefania Sandrelli, con cui esordì quindici anni fa ne "Il bello delle donne": "Con Stefania ci divertiamo, è una giocherellona e anche un po' chioccia: davvero perfetta per interpretare il ruolo di mamma".



Nel cast di "Non è stato mio figlio" vedremo anche la bella Adua Del Vesco, con cui è stato recentemente paparazzato in atteggiamenti intimi. "Mi hanno beccato e mi sono abbastanza arrabbiato - ha ammesso l'attore -. E' un periodo che i paparazzi mi seguono ovunque. E' vero, sono un personaggio pubblico e sono pronto ad essere giudicato. Ma nessuno deve giudicare la mia vita privata".