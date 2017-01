Gabriel Garko: "Io e Adua abbiamo 20 anni di differenza, ma non mi importa"

Gabriel Garko parla per la prima volta in tv dopo Sanremo e lo fa raccontandosi a " Verissimo ", sabato 12 marzo alle 16.30, su Canale 5, tra amore e sesso. L'attore torna a esprimersi sulla sua relazione con l'attrice Adua Del Vesco , conosciuta sul set della fiction " Non è stato mio figlio ", in tv, su Canale 5, da martedì 15 marzo: "E' vero che abbiamo vent'anni di differenza e a qualcuno può dare fastidio, ma a me non importa niente".

Ospite in esclusiva di Silvia Toffanin, Gabriel Garko torna a parlare del legame con la giovane collega Adua Del Vesco: "Ho detto pubblicamente che stiamo insieme perché volevo vivere questa storia alla luce del sole, ma meno la gente sa del mio rapporto con Adua e meglio è", afferma il sex symbol reduce dal successo al Festival di Sanremo.



Un'esperienza che però l'attore non è intenzionato a ripetere: "Il Festival è stata un'esperienza molto bella, che mi porterò sempre nel cuore. E' divertente ma pericoloso, perché può diventare un boomerang che ti torna sui denti, per questo non la ripeterei", dice l'attore.



Tra i temi della chiacchierata con Silvia Toffanin, anche il sesso: "In una relazione bisogna fare sesso, va fatto tutto liberamente, poiché ci sono troppe persone che con il proprio compagno fanno l'amore, ma poi cercano il sesso altrove", ha detto l'attore spiegando il suo punto di vista sull'argomento.



Gabriel Garko non è l'unico ospite in esclusiva del prossimo appuntamento con "Verissimo" che vedrà protagonista anche Piero Chiambretti che si appresta a tornare sul piccolo schermo con il suo "Grand Hotel", quest'anno dedicato anche a "L'Isola dei Famosi".



Ospiti in studio anche Lorenzo Fragola, Francesco Sole e Lillo, mentre Jonathan Kashanian propone un'intervista esclusiva alla star di Hollywood Andy Garcia.



Infine, per lo spazio dedicato a "Il Segreto", questa settimana "Verissimo" ospita un personaggio, uscito di recente dalla soap, ma tra i più amati: Tristan, interpretato da Alex Gadea.