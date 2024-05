Michelle Hunziker: "Sono single, non saprei dove metterlo un fidanzato"

La conduttrice è ospite, assieme ad Anna Tatangelo, a "Verissimo" per lanciare "Io Canto Family"

"Sono concentrata su mio nipote Cesare, sulle mie figlie (Sole, Celeste e Aurora, ndr) e sui miei cani Leone, Lilly e Odino. Non saprei dove metterlo un fidanzato". Ospite a "Verissimo" assieme ad Anna Tatangelo per lanciare "Io Canto Family", spin off di "Io Canto Generation", Michelle Hunziker torna a parlare d'amore, dopo l'addio all'osteopata romano Alessandro Carollo.

È, invece, felicemente innamorata la cantante 37enne, legata al modello di 26 anni Mattia Narducci. "Sono serena. Ho fatto come Benjamin Button: sono nata vecchia e sto ringiovanendo", spiega l'interprete di "Ragazza di periferia", facendo riferimento alla differenza d'età con la dolce metà. "Prima erano troppo grandi, ora troppo piccoli. Alla fine l'importante è che sto bene io".