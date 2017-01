Festival di Sanremo 2016: Garko, Ghenea e Raffaele sul palco con Carlo Conti

Anche il Festival della canzone italiana non poteva rimanere immune dall'evento di questi giorni, ovvero la morte di David Bowie. E così la conferenza stampa della 66.ma edizione si è aperta con un omaggio al cantante inglese, che nel 1997 partecipò come ospite con la canzone "Little Wonder".



Svelata dunque la composizione del cast, su cui si era tanto ipotizzato negli ultimi giorni. Il colpo più inaspettato è sicuramente la presenza di Gabriel Garko. Inaspettato persino per lui. "La chiamata di Carlo Conti per me è stata una sorpresa, forse perché ho l'abitudine a sottovalutarmi - spiega -. Di solito sono protetto da un personaggio, sono timido anche se non lo direste, perché mi spoglio sempre... Questa sarà la prima volta su un palcoscenico e ho deciso di essere realmente me stesso, di essere come quando sono a casa".



Dal film di Paolo Sorrentino, "Youth", sbarca Sanremo invece la miss universo, Madalina Ghenea. "Sono emozionatissima e non so come ringraziare Carlo Conti - dice lei -. In realtà devo ringraziare l'Italia. Sono arrivata qui a 14 anni e mi ha dato un lavoro. Sanremo è un sogno che si e' avverato. Lo guardavo insieme alla mia famiglia. Spero di portare tanta 'felicità', che è anche il mio brano preferito del Festival e il ricordo della mia infanzia".



Chi ha fatto un balzo in avanti quest'anno è Virginia Raffaele: scatenata ospite comica l'anno scorso e co-conduttrice in questa edizione. "Siete al corrente tutti che sono co-conduttrice? Avete capito? - esordisce lei -. E' Sanremo: tutti dicono tutto di Sanremo, come per la Nazionale e Banca Etruria". La Raffaele ha poi raccontato che quando Conti le ha comunicato durante un pranzo a Firenze che la voleva accanto a lui è andata in confusione e "sul treno de ritorno invece di scendere a Roma sono andata dritta fino a Napoli".



Meccanismo uguale alla scorsa edizione - Nessuna novità invece sul fronte del meccanismo di gara, che sarà identico a quello utilizzato lo scorso anno. "Ci sarà solo una variante il venerdì sera - ha spiegato Carlo Conti -. Lo scorso anno abbiamo eliminato 4 brani, anche quest'anno ne saranno eliminati 4, ma il venerdì sera dirò i nomi degli ultimi 5 in classifica: a quel punto apriremo il televoto tutto il sabato fino alla Finalissima e uno sarà ripescato dal televoto e dal pubblico. Questo per dare una opportunità in più e far giudicare al pubblico chi far riammettere nella gara del sabato sera".