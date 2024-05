"One Piece" compie 25 anni, la festa dell'anime a Milano

La festa a Milano

A Milano i fan hanno potuto scattare il loro miglior selfie assieme all’iconico e spettacolare Cappello di Paglia posizionato al centro di Piazza Gae Aulenti. I festeggiamenti di "One Piece" nel capoluogo meneghino sono proseguito con un’esperienza unica presso l’esclusivo pop-up shop ispirato alla filosofia dei Mugiwara Store del Giappone con una tematizzazione realizzata ad hoc per l’Italia. Il pop-up shop ha sede in Corso Como e sarà aperto fino al 19 maggio dalle ore 10:00 alle ore 20:00, in uno spazio di oltre 300 mq suddiviso in aree tematiche per un percorso di esperienze coinvolgenti. Per la prima volta in Italia, una best selection di prodotti licenziati in Europa e una corposa ed esclusiva selezione di prodotti portati da Toei Animation in Limited Edition saranno disponibili all’acquisto per tutti i fan della saga. All’interno del pop-up shop si possono trovare prodotti e gadget inediti, postazioni per divertenti photo opportunity, la tradizionale lotteria in cui sono messi in palio tutti i giorni numerosi gadget provenienti dal mondo One Piece e molto altro. A Lucca Comics & Games (30 ottobre - 3 novembre), Toei Animation Europe porterà la celebrazione di One Piece. Un’occasione unica e imperdibile – e senza precedenti in Italia - per celebrare insieme il compleanno del nostro pirata preferito e festeggiare.