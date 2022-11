"One Piece Film: Red", arriva al cinema l'ultimo capitolo della saga anime da record

Dopo aver ottenuto risultati di box office straordinari in giro per il mondo, a partire dal Giappone, l’attesissimo nuovo film basato sul manga dei record di Eiichiro Oda approda anche in Italia. Si tratta dell’ultimo capitolo di una saga, che ha venduto oltre mezzo miliardo di copie e collezionato più di 1000 episodi per la serie tv. "One Piece Film: Red" è il primo episodio con una forte componente musicale (con la suggestiva interpretazione della star nipponica Ado ), e che per la prima volta vede un profondo coinvolgimento in veste di produttore dell’autore Eiichiro Oda. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

"One Piece Film: Red" è una storia commovente sul mondo reale e quello virtuale: un "must" per chiunque viva ai giorni nostri: non solo per i fan, ma anche per le persone che non lo conoscono. Diretto da Goro Taniguchi, uno dei principali registi giapponesi, che ha diretto anche la serie “Code Geass”, e che per primo ha trasformato "One Piece" in un anime.

La trama

Uta, la cantante più amata del mondo, la cui voce è stata definita “ultraterrena”, è famosa anche perché nasconde la sua vera identità ed un altro segreto: Uta è la figlia di Shanks! Per la prima volta in assoluto, lei ha deciso di svelare il suo volto al mondo durante un concerto dal vivo! L’arena del concerto, che si tiene sull’isola di Elegia, si riempie di tutti i suoi fan, compresi famigerati pirati, esponenti della Marina e i Pirati di Cappello di Paglia guidati da Luffy, tutti decisi a godersi questa performance canora attesissima. Il concerto inizia ed il pubblico scopre che l'eccezionale potere della voce di Uta nasconde un pericolo che potrebbe cambiare il mondo. Toccherà quindi a Luffy e a Shanks mettersi in azione. Tra tanti colpi di scena, la battaglia per la libertà sta per avere inizio…

Il fenomeno "One Piece"

"One Piece" è il manga più venduto al mondo e un fenomeno planetario. Scritto da Eiichiro Oda ed edito in Italia da Star Comics, cominciò la sua pubblicazione seriale nel 1997. La serie tv animata è nata nel 1999 ed è stata

trasmessa in oltre 80 Paesi. Il manga ha celebrato i suoi 25 anni quest’anno a luglio e questo nuovo film ne è la celebrazione. Il "Canto" e "i capelli rossi" sono parole chiave di questa nuova storia che vede per la prima

volta Eiichiro Oda anche in veste di produttore generale.