E' morto a 30 anni Haruma Miura, attore nel film "L'attacco dei giganti"

Haruma Miura , attore giapponese di 30 anni, sarebbe stato trovato morto sabato 18 luglio. Stando alle notizie trapelate il giovane, noto al pubblico per il suo ruolo di Eren nei film "L'attacco dei Giganti", si sarebbe suicidato, impiccandosi nella sua abitazione.

L'agenzia Amuse, che si occupava delle pubbliche relazioni dell'attore e cantante, incalzata dai fan, ha rilasciato un comunicato che conferma la sua morte. non specificando però le cause: "Ci scusiamo con i fan e tutti gli interessati, ma stiamo ancora cercando di avere conferma dei dettagli della sua morte e condivideremo ulteriori informazioni quando disponibili".

Haruma Miura era nato il 5 aprile 1990. La sua carriera di attore è cominciata molto presto ed è diventato subito noto in Giappone per i suoi ruoli in numerosi film e serie tv dorama, basati su manga. Ha partecipato poi ai due film de "L'attacco dei Giganti", anch'essi tratti da un manga e doppiato l'antagonista di Capitan Harlock nel omonimo film d'animazione oltre ad essere di recente stato ospite della Mostra del Cinema di Venezia.