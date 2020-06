Lutto nel k-pop: morto a 28 anni Yohan dei TST

Il cantante sudcoreano Yohan , membro della band TST e star del K-Pop , è morto a soli 28 anni. La notizia è stata confermata dall’etichetta della band, KJ Music Entertainment: “Siamo distrutti nel comunicarvi la più triste delle notizie. Lo scorso 16 giugno, il membro dei TST Yohan ha lasciato questo mondo”. La KJ ha chiesto anche a tutti i media di astenersi da articoli che speculino sulle possibili cause della morte, per rispetto nei confronti della famiglia. La morte di Yohan si aggiunge alla lista di musicisti K-Pop scomparsi di recente come Sulli, Goo Ha-ra e Seo Minwoo.

Kim Jeong-hwan, nome dell’artista all'anagrafe, aveva compiuto 28 anni due mesi fa, lo scorso 16 aprile. Yohan aveva iniziato la carriera in un'altra boy band, i NOM, nel 2013 per poi passare nel 2017 nei TST, che inizialmente si chiamavano Top Secret.

Finora i TST hanno pubblicato due ep "Time’s Up" e "Wake Up" (2017) e una manciata di singoli. L’ultimo, intitolato "Countdown", era stato pubblicato a gennaio. In passato la band ha dovuto affrontare un altro scossone: nel 2018 l’ex componente Kyeongha è stato condannato a 18 mesi di carcere perché riconosciuto colpevole di aggressione sessuale.

Negli ultimi anni mentre il K-Pop sta continuando a ottenere un successo a livello internazionale, è segnato da diverse tragedie. Oltre ai già citati Goo Ha-ra e Sulli, che si sono tolte la vita a sei settimane di distanza l’una dall’altra nel 2019, nel 2015 Ahn So-jin era deceduta dopo essere precipitata dal decimo piano di un edificio. Nel 2017 si era suicidato Kim Jong-hyun, componente degli Shinee e a dicembre 2019 era morto per cause mai chiarite Cha In Ha.





