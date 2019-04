I Bts mandano in tilt Youtube, oltre 74 milioni di view in 24 ore

Dopo aver fatto ballare milioni di ragazzi in tutto il mondo ed essere entrati di diritto nell'olimpo di Hollywood, i BTS hanno mandato in tilt anche Youtube. La clip del loro ultimo singolo " Boy With Luv ", realizzato insieme alla cantautrice americana Halsey, ha conquistato il record di video più visto nelle prime 24 ore dal debutto con oltre 74 milioni di visualizzazioni.

"Boy With Luv" è contenuto nel nuovo album del band sudcoreana "Map of the Soul: Persona". Il gruppo e Halsey la canteranno per la prima volta dal vivo ai prossimi Billboard Music Awards, che si terranno il 1° maggio alla MGM Grand Garden Arena di Las Vegas.



Halsey non è l'unica artista occidentale ad essersi inchinata alla boyband coreana. Nel disco è presente anche un'altra illustre collaborazione: "Make It Right", scritta insieme a Ed Sheeran. "Questa è la prima canzone K pop che ho avuto l'onore di aiutare a scrivere. Ben fatto Bts" ha scritto il cantautore inglese su Instagram.