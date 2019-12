K-pop, la morte misteriosa del 27enne Cha-In Ha

La pop star sud coreana Cha-In Ha è stata ritrovata morta nel suo appartamento a 27 anni, in circostanze da chiarire. E' la terza giovane stella del K-pop - un genere musicale che ha largamente superato i confini per conquistare migliaia di adolescenti in Occidente - a scomparire nel giro di appena due mesi . Cha faceva parte del gruppo Surprise U e vantava già una brillante carriera come attore.

Il suo portavoce ha dichiarato: "Chiediamo di evitare qualsiasi indiscrezione nel rispetto del dolore della famiglia, travolta dal dolore per una notizia così brusca".

La morte di Cha-In Ha è l'ultima di una serie di decessi tra le celebrità del pop in Corea del Sud, un paese ad alto tasso di suicidi. A ottobre e novembre Sulli e Goo Hara, popolarissimi tra i giovani, furono ritrovati morti nelle loro abitazioni, Entrambi i decessi vennero trattati come sospetti suicidi. Da allora il Paese vive con preoccupazione l'ascesa di questi artisti che in poco tempo si ritrovano travolti dalla fama. In alcuni casi il successo li rende vittime di bullismo e minacce da parte dei loro fan in erba.

Nel caso di Goo Hara l'attenzione si era spostata sul fenomeno dei ricatti via porno amatoriali. Nel settembre del 2018 la ragazza aveva fatto causa al suo ex dopo che lui aveva paventato di rovinarle la carriera divulgando un suo video scabroso. Dopo mesi di violenze fisiche e minacce, l'uomo fu condannato con la condizionale ad agosto di quest'anno. Poco dopo la ragazza è stata ritrovata morta.