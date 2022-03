One Piece festeggia il 25esimo anniversario con un nuovo videogame: Odyssey

In occasione del livestream organizzato per celebrare i

venticinque anni

Monkey D. Luffy

Eiichiro Oda

dal debutto della serie, Bandai Namco ha svelato ufficialmente le prime immagini e un video di presentazione dedicato al nuovo viaggio che la ciurma guidata dadovrà affrontare in questa storia, realizzata in collaborazione con, autore del franchise originale.

Con una struttura che ricorda i

videogiochi di ruolo con combattimenti a turno

sopravvissuta a un'enorme tempesta

Thousand Sunny

, la ciurma di Cappello di Paglia si trova su un'isola insidiosa dopo essere: qui, i pirati dovranno risolvere un numero crescente di misteri e affrontare al tempo stesso nemici sempre più potenti, nella speranza di riuscire a ricostruire lae a salpare nuovamente verso casa.

"Siamo felici di unirci alle celebrazioni per il 25esimo anniversario di One Piece con l'uscita di One Piece Odyssey", ha dichiarato

Katsuaki Tsuzuki

stiamo lavorando duro in piena collaborazione con Eiichiro Oda per creare una straordinaria avventura ambientata nel mondo di One Piece

, producer di Bandai Namco, in una videointervista pubblicata a margine della presentazione. "Abbiamo unito le forze con Ilca e, in un gioco che speriamo sia in grado di superare le aspettative dei giocatori".

La software house nipponica promette ulteriori aggiornamenti nel corso dell'estate, quando sarà presentato nel dettaglio il gameplay di questo nuovo videogame ambientato in uno degli universi più apprezzati dai fan dei manga nipponici. Nell'attesa, Bandai Namco ha pubblicato video e immagini con cui gli amanti di One Piece possono ingannare l'attesa che li separa dall'annuncio della data di lancio ufficiale del progetto.