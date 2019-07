One Piece torna su PC e console nel 2020 con Pirate Warriors 4

In occasione dell'evento Anime Expo 2019, Bandai Namco ha annunciato lo sviluppo di un nuovo videogioco ispirato alla serie manga e anime giapponese One Piece.



Sviluppato in collaborazione con Omega Force e Koei Tecmo, One Piece: Pirate Warriors 4 sarà lanciato il prossimo anno su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch per offrire ai fan del genere musou una ricca varietà di missioni e attività ispirate al mondo creato da Eiichirō Oda.



Diamo un'occhiata al primo trailer.