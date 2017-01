Gabriel Garko: "Così mi sono innamorato di Adua Del Vesco"

Tutto avrei pensato tranne di trovare l'amore. Questo per me è stato un anno da incorniciare” . Così Gabriel Garko racconta al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni il suo 2015 tra lavoro e passione. Quella per Adua Del Vesco, conosciuta sul set di "Non è stato mio figlio”. "E pensare che all'inizio mi era antipatica" dice Gabriel.