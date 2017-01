Gabriel Garko tra sangue e passione in "Non è stato mio figlio"

La ricca famiglia Geraldi, proprietaria di un rinomato pastificio, è all'apparenza unita e felice. In realtà serpeggiano tensioni, gelosie e insoddisfazioni. A metà marzo arriva in prima serata su Canale 5 la nuova fiction "Non è stato mio figlio". Con protagonisti Stefania Sandrelli e Gabriel Garko. Nel cast, tra gli altri, Adua Del Vesco, Massimiliano Morra e la partecipazione di Anna Galiena.