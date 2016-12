Milano, tutti in fila per il voto alle primarie Ai seggi del centrosinistra anche tanti cinesi

Nove seggi aperti in città sabato, 150 domenica per scegliere il candidato sindaco del centrosinistra. Alla consultazione si sono presentati anche tanti cinesi. In via Sarpi, nel cuore della Chinatown milanese, c'era addirittura un gazebo con volantini e manifesti elettorali in mandarino. Al gazebo, hanno segnalato diversi cittadini, c'era soprattutto materiale elettorale pro Giuseppe Sala. Qualche volantino aveva come riferimento Francesca Balazani e altri Pierfrancesco Majorino. Niente volantini di Antonio Iannetta.