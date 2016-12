Milano, primarie centrosinistra: chi sono i quattro candidati

Per le primarie del centrosinistra a Milano è già giunta l'ora della resa dei conti. Sabato 6 e domenica 7 febbraio in sfida ci saranno Pierfrancesco Majorino, Francesca Balzani, Antonio Iannetta e Giuseppe Sala. Solo uno tra loro verrà scelto per correre per il centrosinistra alla poltrona di primo cittadino per il capoluogo lombardo. Ecco chi sono gli sfidanti.