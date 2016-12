Anonymous, nuova sfida all'Isis: "L'11 dicembre c'è il trolling day"

Anonymous torna a colpire l'Isis. Per l'11 dicembre ha organizzato il "trolling day". Tutti gli utenti sono stati invitati a pubblicare sui social network, con gli hastag #daesh e #daeshbag, foto e video che deridano i soldati del Califfato. "Mostreremo loro che non siamo spaventati, che non ci nascondiamo paurosi, che siamo la maggioranza e che con la forza dei nostri numeri possiamo fare una vera differenza. Li sfotteremo per gli idioti che sono".