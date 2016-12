Strage Parigi, Anonymous in un video: "Smaschereremo i terroristi"

Pochi minuti di filmato per esprimere cordoglio per le vittime degli attentati di Parigi e per promettere massimo impegno per trovare i responsabili. Gli attivisti di Anonymous hanno pubblicato in Rete un video e lanciato l'hashtag #OpParis. "Per difendere i nostri valori e la nostra libertà noi smaschereremo i membri dei gruppi terroristici responsabili di questo attacco. Noi non ci arrenderemo, noi non perdoneremo e faremo tutto ciò che è necessario per mettere fine alle loro azioni", dice un avatar con la maschera di Guy Fawkes.