Ucraina, le forze russe conquistano un villaggio nel Donetsk | Ft rivela: "Mosca prepara sabotaggi in Europa"

La guerra in Ucraina è giunta al giorno 803.

Le agenzie di intelligence europee, come rivelato dal Financial Times, hanno avvertito che la Russia sta preparando "violenti atti di sabotaggio in tutto il continente". Secondo le fonti, "Mosca ha già iniziato a preparare attivamente attentati dinamitardi e attacchi incendiari per danneggiare le infrastrutture sul territorio europeo, senza preoccuparsi di causare vittime civili". Sul fronte della guerra, intanto, le forze russe continuano a bombardare con i droni e hanno conquistato il villaggio di Ocheretyne, nella regione di Donetsk.