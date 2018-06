Trasforma la casa in un paradiso tropicale con lo stile Urban Jungle Ufficio stampa 1 di 6 Ufficio stampa 2 di 6 Ufficio stampa 3 di 6 Ufficio stampa 4 di 6 Ufficio stampa 5 di 6 Ufficio stampa 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il trend green, iniziato qualche anno fa, continua a diffondersi negli ambienti domestici.

Gli interni si popolano di piante, installazioni floreali, materiali naturali e pattern che riprendono i motivi tropicali, fino alla creazione di vere e proprie giungle urbane.

Ambienti dal look sfaccettato, in cui il minimo comun denominatore è l’alto tasso di green, dove staccare la spina e rigenerarsi completamente.



Ma come fare per portare lo stile Urban Jungle nella propria abitazione? Senza essere degli esperti di botanica o dei fioristi mancati, è possibile trasformare la casa in un’oasi verde grazie ai consigli di arredamento di Westwing.



1 - Innanzitutto dotatevi di vasi dalle forme e utilizzi differenti. Di grande effetto quelli a sospensione, utili per arredare con piante ad altezze diverse, da alternare a vasi classici e da parete.

2 - Scegliete grafiche di ispirazione vegetale e uno specchio in rattan a forma di sole. Quest’ultimo è un trend dell’estate nella decorazione da parete, oltre ad essere perfetto per ammorbidire l’effetto di una galleria di stampe botaniche.

3 - Aggiungete arredi in vimini, rattan e bambù, materiali tipici dell’outdoor che permettono di ricreare un effetto naturale dentro casa.

4 - Abbondate con decorazioni e tessuti dai pattern tropicali e dalle diverse sfumature di verde. Mixare è permesso: rende il look sfaccettato.

5 - Rendete l’atmosfera ancora più accogliente e rilassante con candele profumate. Le note agrumate sono particolarmente efficaci in camera da letto: rilassano e ispirano dolci sogni.



E, a proposito di sogni. Come fare per trasformare la camera da letto in un’oasi di pace esotica?

Abbondate con il verde. Piante da interni, stampe botaniche sui tessuti per il letto, decorazioni da parete a tema: una combinazione che renderà super trendy e rilassante l’ambiente dedicato al sonno. Per un vivace contrasto, potete aggiungere cuscini e accessori black and white. Infine, un tappeto dal look&feel erboso completerà l’atmosfera “pure nature”.



Mettete in pratica questi e tanti altri consigli di stile con soluzioni di arredo e idee per decorare la casa online su www.westwing.it.