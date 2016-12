Moda: gli accessori irrinunciabili per l’estate

ANELLI MULTI-SIZE: la tendenza per l'estate è esagerare con gli accessori, specialmente con gli anelli. Decorate le vostre mani con anelli di tutte le dimensioni, da indossare su tutte le dita, anche in più di uno e distribuiti su tutta la lunghezza delle dita. Il vostro look avrà immediatamente un'aria più completa.



BALLERINE: non passano mai di moda, ma quest'anno vanno a punta, aperte sui lati, con una buona porzione di pelle lasciata libera. Potete abbinarle agli shorts, ma anche ad abitini o ai ripped boy-friend jeans. Sarete comode e chic.



BANDANA: per tutte quelle che amano il look un po' rock e un po' da festival, che vogliono osare con un accessorio per capelli, la bandana è quello che vi serve per completare il vostro look. Da utilizzare in spiaggia, all'aperitivo o in città se vi sentite poco bon-ton.



BORSA CON LE FRANGE: mai come quest'anno il mood è gipsy. La borsa con le frange, da utilizzare sia di giorno, in versione shopper, come proposta da Valentino Garavani, che di sera, in versione pochette, è il pezzo must in fatto di borse.



BRACCIALI: come per gli anelli, vale la stessa regola. Tantissimi, colorati, in tutte le dimensioni. Se volete davvero essere originali e dare un tocco “antica Roma” al vostro look, scegliete i bracciali da indossare sulle braccia.



CAPPELLO PANAMA: per proteggervi dal sole in spiaggia ma non solo, il cappello Panama, versione estiva del “Borsalino”, è un accessorio super trendy per completare il vostro look anche in città. Abbinato ad un abito o a degli shorts, si addice quasi ad ogni occasione. Bandito solamente la sera!



COLLANE LUNGHE E BODY JEWELS: decorare il vostro decolletè, scegliete per questa estate delle collane lunghe, magari multi giro, da indossare multiple e lunghissime, meglio se a catene sottilissime. Se volete osare un po' di più, l'evoluzione delle collane sono i body-jewels, delle collane da indossare, che girano attorno al vostro corpo: sono bellissime in spiaggia indossate sopra al costume.



GALDIATOR SANDALS: ovvero i sandali alla schiava, che ricordano quelli dei gladiatori romani, sono davvero l'ultimo trend tornato per questa estate. Bellissimi di giorno in città, ma anche romantici la sera con un abito lungo, per riprodurre i look delle nobili dell'antica Roma.



OCCHIALI DA SOLE TONDI: se vi domandate quali sia davvero il trend in fatto di occhiali questa estate, beh la risposta sono gli occhiali tondeggianti. Il risultato è subito un look da fashion victim, senza ricadere nei modelli che tutti hanno.



TATUAGGI HENNÈ E DORATI: la mania arriva dagli Stati Uniti ovviamente, prendendo spunto dai tatuaggi all'henné delle spose indiane, che decorano braccia e mani. Per questa estate usate il vostro corpo come fosse un foglio da decorare e divertitevi con questo super trend. L'alternativa all'henné sono i tatuaggi dorati, vera ossessione del web in questi giorni. Si acquistano e si trasferiscono facilmente sulla pelle. Vi illumineranno con disegni che ricordano le greche decorative o motivi etnici. Da provare assolutamente!



Per il vostro shopping, visitate la selezione di accessori proposta da privategriffe.com, il portale di acquisti con il migliore usato controllato e garantito.