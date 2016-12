17 settembre 2015 Scarpe per l'autunno: tendenze e modelli da non perdere Dalle forme retrò a quelle più moderne: ce n’è per tutti i gusti, ecco le novità da non farsi mancare per la prossima stagione Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Ogni nuova stagione può rivelarsi una buona scusa per portare una sferzata di novità all’interno del guardaroba. L’autunno in particolare sembra prestarsi molto bene a questa pratica, ecco perché abbiamo scelto i modelli di scarpe più interessanti di stagione.

Stivali: gli stivali fanno parte di quelle macro categorie letteralmente inestinguibili, per l’autunno li ritroviamo alti, sopra le ginocchia - il nome specifico del modello è cuissard - oppure bassi, con stringhe sottili.



Non mancano nemmeno le versioni in colori accesi, con tacco di legno e plateau oppure versione texana, per giocare con ispirazioni nuove e rompere la monotonia. Infine restano fedeli i chelsea boot, stivaletti dalla punta tonda con elastico ai lati della caviglia, e tornano quelli in gomma per le giornate di pioggia.



Tacchi: anche in questo caso le varianti sono diverse, dallo stiletto classico - punta triangolare e tacco sottilissimo - all’ispirazione retrò che prevede un tacco decisamente più largo e uno o più cinturini alla caviglia.



Sportive: le sneakers non mancheranno nemmeno per questo periodo, in tessuti tecnici e a mo’ di slip-on i modelli più rilevanti. Persistono anche mocassini e stringate maschili.



