Cuissardes o Chelsea: si fa presto a dire stivali

07:00 - Le tipologie di stivali esistenti sono, se non infinite, quantomeno svariate. Ma potete stare tranquille, certi stivali appartengono più alla storia del costume che a quella della moda. Un esempio? Gli stivali da rodeo. Come indica il nome stesso vanno bene in un contesto molto specifico: in Texas alle prese con i cavalli. Per il resto risulteranno irreparabilmente fuori luogo. La stessa cosa vale per gli stivali in camoscio con le frange da indiano, oppure per i cosiddetti Russian boots, che hanno la caratteristica di essere morbidi e salire fino a metà polpaccio. Va da sé, è molto raro che possano donare anche se indossati da chi possiede uno splendido paio di gambe.

Ecco invece i cinque modelli di stivali da non far mancare nella propria scarpiera.



1. Chelsea boots: è lo stivaletto dei Beatles. Arriva a coprire la caviglia, è senza tacco o ha un tacco molto basso e la punta per lo più arrotondata. Di solito è anche fornito di inserti elastici strategici per infilarli senza ricorrere a una cerniera. Particolarmente interessante la versione in pelli rare, come pitone o cocco, anche in diverse declinazioni di colore. Ideali con jeans regular e pantaloni in lana classici.



2. Ankle boots: rasentano la caviglia e la foggia della punta varia secondo la moda. I modelli più à la page per questa stagione sono leggermente scavati nella parte anteriore della gamba. Devono avere un tacco comodo e sono l'alternativa elegante ai Chelsea. Sceglieteli neri. Ideali indossati con jeans e pantaloni skinny, stanno bene anche con le gonne corte… gambe permettendo.



3. Riding boots: arriva fino al ginocchio ed è lo stivale classico per eccellenza, il cosiddetto modello da cavallerizza, adatto a ogni età. Il suo archetipo è lo stivale di Hermès con un cinturino nella parte alta. Il colore più adatto per questo tipo di modello è il marrone, che potrete scegliere nelle sue infinite varianti: dal cognac al testa di moro. Perfetto con gonne di media lunghezza o bermuda invernali in flanella.



4. Moto boots: poco sopra la caviglia, lo stivale da motociclista di solito è nero, ma potete scegliere anche le versioni più fancy addobbate di borchie o più semplicemente il modello stringato. Visto che qualche stagione fa Saint Laurent l'ha sdoganato in abbinamento ad abitini floreali, considerate anche i vestitini a vita impero.



5. Cuissardes: salgono fino a sopra al ginocchio e per questo non sono particolarmente versatili. Sono però certamente d'impatto. Potete sceglierli con il tacco o senza, ma essendo il modello già abbastanza audace, se non siete troppo esuberanti propendete per la seconda opzione. Evitate la vernice, scegliete colori morbidi come il sabbia o il tortora, o se li volete neri propendete per lo scamosciato che li renderà eleganti anziché aggressivi. Si indossano con gonne morbide o abiti che non superano la metà coscia o con pantaloni come una seconda pelle.