6 febbraio 2015 Stivali cuissard, l'accessorio must anche per il 2015 La selezione dei modelli in circolazione, da scegliere con cura e attenzione a seconda delle caratteristiche fisiche Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:33 - Vi avevamo già accennato a questa particolare tendenza durante lo scorso autunno: gli stivali cuissard sembrano voler continuare la loro ascesa anche per la primavera 2015. Seppur non semplici da indossare, possono rivelarsi l’alleato vincente sia per slanciare la figura sia per stravolgere un look sobrio.

Le star della tv e dello street style li abbinano con gusti e stili tra loro molto diversificati. Olivia Palermo, per esempio, sceglie di accostarli a gonne o abiti particolarmente corti in modo da accentuare la forma esile delle gambe.



Se appartenente alla categoria di donne petit, ovvero particolarmente minute e non altissime, non vi scoraggiate, come dimostra Miroslava Duma, dea dello street style paparazzata a ogni sfilata, la soluzione esiste anche per voi. Miroslava punta su un paio di stivali neri in camoscio, tacco sottile e li abbina a un paio di jeans skinny.



Nessun problema anche se decideste di giocare con una mini gonna o un mini abito, l’unica accortezza è che gli stivali non stringano troppo sulla coscia, per evitare l’effetto salsiccia. Decisamente anti estetico.



Nei negozi le alternative sono veramente molte, da quelle in pelle più rigida come la variante di Chloé con tacco in legno chiaro a contrasto, passando per gli anfibi “allungati” di Dolce&Gabbana o effetto “guanto”, sempre in nero, di Jimmy Choo.



E a proposito dell’effetto “guanto”, per chi fosse tentato ad osare maggiormente c’è Rick Owens in versione grigia con inserti in gomma bianca. Un ibrido tra scarpa sportiva senza lacci e stivale.



Alla compattezza della pelle preferite la morbidezza del camoscio? Puntate sull’alternativa chiara di Gianvito Rossi oppure su quella color castagna di Nicholas Kirkwood.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it