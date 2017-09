Moda, Prada: in passerella la donna combattente

Milano Moda Donna: la sfilata Prada Ansa 1 di 14 Ansa 2 di 14 Ansa 3 di 14 Ansa 4 di 14 Ansa 5 di 14 Ansa 6 di 14 Ansa 7 di 14 Ansa 8 di 14 Ansa 9 di 14 Ansa 10 di 14 Ansa 11 di 14 Ansa 12 di 14 Ansa 13 di 14 Ansa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Una donna grintosa e un po' aggresiva, ma sempre femminile. leggi tutto

Spiega Miuccia Prada: “Abbiamo fatto tanti progressi, ma non abbastanza", per cui la sua collezione è "un'istigazione a essere un po' militanti e un po' combattenti". Le ragazze di oggi, infatti, secondo la stilista “certe cose non le sanno e da quello che vedo sono anche un po' passive". La donna che invece ha in mente è “sveglia e anche un po’ aggressiva, una ragazza che spicca soprattutto per la sua personalità.



Le modelle sfilano tra pareti ricoperte di fumetti tutti dedicati alle donne, intente a leggere o ascoltare musica, ma anche in pose più aggressive. Le stesse immagini si ritrovano sulle stampe di abiti e cappotti. Per quanto sia grintosa e agguerrita, la donna Prada non rinuncia alla sua femminilità: porta i pantaloni con l’abito di broccato e i sandali di vernice, porta un cappottino perfetto, ma con la stampa ad effetto strappato, preferisce le camicette a righe maschili e le porta con le maniche arrotolate, magari sulla gonna a ruota, e non teme di mostrare un ragno ricamato sul gilet.



Tra gli accessori ci sono borse di coccodrillo, cappellini a forma di barchetta, mocassini borchiati e borse stampate con immagini di volti di donna. Insomma, anche i dettagli diventano una “istigazione a delinquere”.