Milano Moda Donna: la sfilata di Gucci

Più che una sfilata, quella di Gucci è “un'istigazione a fare diversamente", come spiega il direttore creativo Alessandro Michele: "Viviamo in una società in cui siamo ossessionati dal verificare, io invece vi voglio ipnotizzare. Il problema della contemporaneità è che la possibilità è esclusa perché non scientificamente provata, la nostra è un'epoca di 'iperilluminismo' che distrugge la poesia, mettendo al centro dell'universo una razionalità massacrante". Contro una società che corre sempre verso il nuovo e preme per l'omologazione, Michele vuole invece perdersi e fermarsi, per “attraversare in maniera più profonda un'estetica, lasciare che le cose sedimentino". La moda diventa così un insieme di storie diverse e di riti nascosti molti dei quali dedicati alla cultura e alla bellezza.



La collezione unisce moda maschile e femminile, in un ibrido di culture, emozioni e sentimenti anche in apparenza lontani, ma che accostati tra loro propongono una nuova "idea dell'umano possibile". La passerella su cui sfilano i modelli e le modelle vuole rappresentare il Tevere ed è circondata da copie di statue antiche, archi, mummie, portici e colonne in pieno contrasto con pavimenti in pvc e lampioni urbani.



Le ragazze sfilano con abiti di tulle e cristalli che ricordano i costumi da pattinaggio artistico, oppure tute sportive anni '80 ricamati e luccicanti, o anche giacche in principe di galles, cappotti maculati, abiti di raso rosa con grandi fiocchi, tute circensi o abiti plissé lunghi con frange e spalline militari, vestiti in pelle dalle spalle giganti.



Gli uomini indossano camicia, cravatta, shorts e gilet con l'immagine di Bugs Bunny, oppure tute vintage con stelle e strisce ispirate a pezzi disegnati per Elton John, pull bianchi con la scritta, oppure completi con il logo all over.