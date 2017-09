Collezioni: al via Milano Moda Donna

Dopo New York e Londra il fashion system si sposta a Milano, per la Settimana della Moda. Dal 20 al 25 settembre sono in programma complessivamente 63 sfilate, 94 presentazioni, 2 presentazioni su appuntamento e 20 eventi in calendario, per un totale di 159 collezioni: in passerella tutte le novità del prèt-à-porter per l’eleganza femminile della prossima primavera-estate, proposte da famose Maison e dai talenti emergenti