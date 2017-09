Milano Moda Donna: sfila la collezione Fendi

Milano Moda Donna: la sfilata di Fendi Ansa 1 di 16 Ansa 2 di 16 Ansa 3 di 16 Ansa 4 di 16 Ansa 5 di 16 Ansa 6 di 16 Ansa 7 di 16 Ansa 8 di 16 Ansa 9 di 16 Ansa 10 di 16 Ansa 11 di 16 Ansa 12 di 16 Ansa 13 di 16 Ansa 14 di 16 Ansa 15 di 16 Ansa 16 di 16 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci La nuova collezione con le proposte per la primavera estate 2018 leggi tutto

“E' un'atmosfera che spazia da una stampa ripresa da un quadro del futurismo, con le righe, che sono un codice che appartiene a Fendi - spiega Silvia Venturini Fendi - C'è anche l'idea della leggerezza, molte reti in nylon e organza. E poi la maglieria, che serve come base per le sovrapposizioni".



Il set della sfilata si ispira all’opera “Compenetrazione iridescente, n.4” di Giacomo Balla: in passerella ci sono alcune delle top del momento, tra cui Gigi e Bella Hadid, Kendall Jenner e la giovane Kaia Gerber (16 anni), figlia di Cindy Crawford, alla sua prima settimana della moda milanese e la prima a salire in passerella. L’atmosfera è esotica con silhouette dalle spalle scoperte, vita stretta e gonne ampie. L'effetto vedo-non-vedo pervade tutta la collezione, a mostrar slip e reggiseni a strisce bianche e colorate. Il nude-look trionfa, così come il logo di Fendi che fa il suo ritorno stampato sulle pellicce di visone o sulle casacche. I colori sono quelli dei tropici: blu dell'oceano con verde acqua, il rosa del corallo con il sabbia.



Debutta la borsa “Mon Tresor”, un mini secchiello in pelle esotica impreziosita da perle metalliche e della nuova tote bag Runaway, in maglia di tartan trasparente con manici arrotondati in rattan. Per quanto riguarda le calzature, in primo piano la punta, sia in modelli piatti che col tacco, tra decorazioni i con tartan di perline e cinghie da surf. Ci sono anche i cuissardes, gli stivali sopra al ginocchio con il logo della doppia F oltre a una serie di motivi floreali futuristici.