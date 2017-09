Falconeri, Lei & Lui insieme nella nuova collezione 2017/2018

Falconeri, Lei & Lui insieme per la presentazione della nuova collezione Ufficio stampa 1 di 55 Ufficio stampa 2 di 55 Ufficio stampa 3 di 55 Ufficio stampa 4 di 55 Ufficio stampa 5 di 55 Ufficio stampa 6 di 55 Ufficio stampa 7 di 55 Ufficio stampa 8 di 55 Ufficio stampa 9 di 55 Ufficio stampa 10 di 55 Ufficio stampa 11 di 55 Ufficio stampa 12 di 55 Ufficio stampa 13 di 55 Ufficio stampa 14 di 55 Ufficio stampa 15 di 55 Ufficio stampa 16 di 55 Ufficio stampa 17 di 55 Ufficio stampa 18 di 55 Ufficio stampa 19 di 55 Ufficio stampa 20 di 55 Ufficio stampa 21 di 55 Ufficio stampa 22 di 55 Ufficio stampa 23 di 55 Ufficio stampa 24 di 55 Ufficio stampa 25 di 55 Ufficio stampa 26 di 55 Ufficio stampa 27 di 55 Ufficio stampa 28 di 55 Ufficio stampa 29 di 55 Ufficio stampa 30 di 55 Ufficio stampa 31 di 55 Ufficio stampa 32 di 55 Ufficio stampa 33 di 55 Ufficio stampa 34 di 55 Ufficio stampa 35 di 55 Ufficio stampa 36 di 55 Ufficio stampa 37 di 55 Ufficio stampa 38 di 55 Ufficio stampa 39 di 55 Ufficio stampa 40 di 55 Ufficio stampa 41 di 55 Ufficio stampa 42 di 55 Ufficio stampa 43 di 55 Ufficio stampa 44 di 55 Ufficio stampa 45 di 55 Ufficio stampa 46 di 55 Ufficio stampa 47 di 55 Ufficio stampa 48 di 55 Ufficio stampa 49 di 55 Ufficio stampa 50 di 55 Ufficio stampa 51 di 55 Ufficio stampa 52 di 55 Ufficio stampa 53 di 55 Ufficio stampa 54 di 55 Ufficio stampa 55 di 55 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La scelta dello stabilimento trentino non è casuale: si tratta infatti del cuore pulsante del progetto di reshoring di Falconeri, che ha scelto di riportare la produzione in Italia, dove sapienti mani trasformano i filati in capi versatili e intramontabili con l’ausilio di tecnologie e lavorazioni d’avanguardia.



Protagonisti sono stati sempre i capi, in grado di esprimere al meglio l’essenza del marchio specializzato in maglieria; le nuove collezioni mettono in risalto la qualità dei filati e coniugano tradizione e creatività con un occhio particolare al budget, per cercare di mantenere comunque un prezzo accessibile dei pezzi irrinunciabili.