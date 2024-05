Moda, l'abito bianco outfit di primavera: come lo portano le star

Il bianco in passerella: Off White

Il look di Kendall Jenner per l'after party dell'ultimo Met Gala

Naomi Watts per le strade di New York

Anne Hathaway, a New York in total look bianco, indossa collant Calzedonia

Naomi Watts per le strade di New York

L’abito bianco è sempre tra i grandi classici di stagione.

Elegantissimo e sofisticato in inverno, in grande spolvero con il trend quiet luxury, dalla primavera all’estate assume una connotazione più fresca e leggera. Etereo, impalpabile, è il colore della luce, della libertà, della purezza. Amatissimo anche dalle star, ecco come si indossa in questo periodo.