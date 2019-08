Moda donna, l’abito bianco: perché è sempre una buona idea

Di giorno e di sera, per una colazione o al pomeriggio inoltrato, per un cocktail. L’abito bianco, oltre a essere praticamente da sempre un ‘must have’ della bella stagione, si conferma molto amato dalle donne per la sua versatilità. Di un’eleganza semplice ma allo stesso tempo sofisticata, lo preferiscono anche molte star del cinema e celebrities internazionali. Non ultima Melania Trump, che si riconferma un vero e proprio punto di riferimento in fatto di moda e tendenze. La moglie del presidente degli Stati Uniti lo ha scelto infatti per diverse uscite pubbliche, incluse le giornate del G7 che si è appena chiuso a Biarritz…