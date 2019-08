Da Lady D a Melania Trump: indossare l’abito a righe è sempre il top

Di tutti i motivi geometrici, sono di sicuro le più semplici, essenziali, pulite. Le righe sono da sempre considerate un ‘must have’ irrinunciabile nel mondo della moda e del prêt-à-porter. Proposte dagli stilisti in tutte le stagioni, sono perciò da annoverare tra le tendenze anche di questa estate. In generale – e da tenere a mente –, quelle verticali allungano, quelle orizzontali allargano. Possono essere ‘spezzate’ con abbinamenti in tinta unita, a contrasto, oppure con gli accessori: un cappello, una cintura, una borsa, a seconda dei contesti. Se è vero che è rimasto nell’immaginario collettivo l’abito a righe indossato oltre trent’anni fa da Lady D, molto ammirato è stato anche quello scelto da Melania Trump per il Giorno dell’Indipendenza. Regala, invece, un sorriso il look sbarazzino della principessina Charlotte…