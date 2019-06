Moda donna, come Lady D: il ritorno dei pantaloncini da ciclista

A fare scalpore furono quelli indossati da Lady Diana. Era il 1995 e i fotografi immortalarono l’ormai ex moglie del principe Carlo in tenuta da jogging, con i pantaloncini da ciclista color arancio fluo. Super tecnici o declinati in una forma più glamour, i 'biker shorts' sono tornati un po’ a sorpresa anche sulle passerelle di questa primavera-estate. Comodi e aderenti, sono adatti a fisici longilinei o molto atletici. Concepiti inizialmente per fare sport, sono stati poi molto apprezzati anche nella variante più ‘urban’, anticipando quella tendenza ‘mix and match’ che sta andando per la maggiore anche nel guardaroba maschile. Indossati con disinvoltura, sfidano le convenzioni e sanno sdrammatizzare anche gli outfit eleganti e formali. Ecco qualche proposta...