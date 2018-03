Moda: ecco le gonne della prossima stagione Istockphoto 1 di 17 Istockphoto 2 di 17 Istockphoto 3 di 17 Istockphoto 4 di 17 Istockphoto 5 di 17 Istockphoto 6 di 17 Istockphoto 7 di 17 Istockphoto 8 di 17 Istockphoto 9 di 17 Istockphoto 10 di 17 Istockphoto 11 di 17 Istockphoto 12 di 17 Istockphoto 13 di 17 Istockphoto 14 di 17 Istockphoto 15 di 17 Istockphoto 16 di 17 Istockphoto 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Se le proposte vogliono gonne lunghe fino al ginocchio e anche oltre, noi non disdegnamo incursioni tra gonne a ruota, in tulle o denim da abbinare facilmente con outfit adatti a ogni occasione, giorno e sera, per l'ufficio o per un aperitivo con gli amici. Come al solito, la parola d'ordine è divertirsi: la moda in fondo è un gioco e tutto sommato basta sapersi vestire con ironia e buon gusto.





Irrinunciabile: bisogna ammettere che tutte adoriamo la gonna a tubino, che ci fa essere super sexy con semplicità. Appena sopra al ginocchio è la misura giusta, perfetta per le più giovani e anche per quelle che magai gli "enta" li hanno superati da un po'. Nera è un classico, da abbinare a camicie o t-shirt bianche è l'ideale per risolvere con velocità qualsiasi situazione: con le sneakers ci darà un'aria informale, con le décolleté sarà assolutamente glam. Ci piace anche l'idea di spaziare tra i colori classici per la stagione: sempre molto appreazzato il rosso, che fa subito alta moda, ma anche il blu e il beige, perché no. L'importante è abbinare l'over giusto: uno spolverino o un piccolo cardigan daranno il tocco di classe cui nessuna è disposta a rinunciare.



Immancabile: anche la gonna a pieghe è un capo dal successo evergreen. Corte o lunghe fino ai piedi, l’importante è che siano leggere e impalpabili, adatte per il caldo anche torrido. Se desideriamo interpretare la gonna plissè lunga stile figli dei fiori, niente di meglio che abbinarla a una maglia che lasci scoperte le spalle, se invece ci piace un look bon ton la lunghezza può essere al ginocchio e in questo caso un paio di ballerine così come anche le décolleté saranno perfette. Per le giovanissime, che possono permettersi di osare senza paura di mettere a nudo cellulite e smagliature (beate loro!) la gonna plissè anche molto corta è perfetta, ma in questo caso sneakers o scarpe con lacci e tacco di corda saranno al top.



Intramontabile: la gonna a ruota ci ricorda i film anni '60, ci fa sentire un po' le Sandy di Grease. In realtà, sono pratiche, leggere e ci regalano spensieratezza e buonumore, perché su queste gonne ogni colore può dire la sua. Si tratti di tinte pastello o di stampe colorate, la gonna a ruota ci veste immediatamente senza chiederci molto altro. In questo caso, sì a piccoli top, purché coloratissimi, o a t-shirt o giubbini in denim. Se vogliamo stupire gli ospiti in una serata con un outfit dalla semplicità raffinata, scegliamo una gonna a ruota nera da abbinare a sandali gioiello e a un top in pizzo: saremo perfette e non stupiamoci se saranno in molti a chiederci un selfie da postare sul proprio profilo.



Impalpabile: la gonna in tulle è super femminile e perfetta per la primavera. Il materiale, così legato ai momenti belli della nostra via, si presta in realtà per tutte le occasioni. Bianca, abbinata a t-shirt in tinta e arricchita da bijoux importanti e décolleté beige sarà un outfit perfetto per un party o per sentirci super glam anche in città; colorata nelle nuance pastello, magari abbinata a un giubbino in pelle o in denim, ci donerà un'aria scanzonata e un po' leggiadra. Perfette le scarpe stringate, da abbinare al top o al giacchino per un'eleganza che non richiede nè troppo impegno, nè troppo budget. Il massimo!