Moda: giochiamo a spalle scoperte

Intriganti, maliziose, super fashion : sono le maglie che lasciano scoperte le spalle . Che si tratti di una sola o di entrambe, quei pochi centimetri di pelle nuda fanno scattare un non so che di magico , catalizzando sguardi e attenzione . Elegantissime per la sera o la cerimonia , le spalle scoperte sono perfette per l a palestra e anche per la spiaggia . Ecco qualche idea per stuzzicare la fantasia .

Non si tratta certo di una novità, tuttavia con l'approssimarsi della bella stagione la voglia di scoprirsi esplode e con essa anche il desiderio di sentirsi sempre sexy senza tuttavia esagerare.

Via libera quindi a crop top, bluse e abiti off-the-shoulder, che donano quel tocco un po' gipsy e sensuale anche all'outfit più semplice.



Street style: senza dover necessariamente mettere mano al portafoglio, possiamo mettere invece a soqquadro i cassetti - nostri o delle amiche - dove sicuramente troveremo quella maglia ampia che scivolerà maliziosamente giù dalla spalla. Perfetta per essere indossata in città, abbinata a canotte in tinta così come anche ai jeans tagliati. A posto, sempre.



Figlie dei fiori: a fiori o in tinta unita, che sia bianco, nero o rosso, anche su un paio di semplici jeans un top dalla scollatura asimmetrica e dalle grandi ruches sarà perfetto. Abbinato a shorts o portato condisinvoltura con un cappello di paglia, darà quel tocco romantico dall'ispirazione provenzale così delicato e apprezzato da chiunque. Siamo tutte accontentate.



Vai con la seta: le spalle scoperte non sono solo per tessuti modaioli: la declinazione anche su tessuti classici, cangianti e luminosi, è decisamente vincente per una occasione elegante, si tratti di una cerimonia o di un party serale. Vogliamo esagerare? Lasciamoci ispirare dallo stile di Audrey Hepburn: un filo di perle e un cappello a tesa larga per un look impeccabile e di grandissima eleganza. La classe non è acqua!