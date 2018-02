Moda: gli abiti lunghi che piacciono anche a lui Istockphoto 1 di 28 Istockphoto 2 di 28 Istockphoto 3 di 28 Istockphoto 4 di 28 Istockphoto 5 di 28 Istockphoto 6 di 28 Istockphoto 7 di 28 Istockphoto 8 di 28 Istockphoto 9 di 28 Istockphoto 10 di 28 Istockphoto 11 di 28 Istockphoto 12 di 28 Istockphoto 13 di 28 Istockphoto 14 di 28 Istockphoto 15 di 28 Istockphoto 16 di 28 Istockphoto 17 di 28 Istockphoto 18 di 28 Istockphoto 19 di 28 Istockphoto 20 di 28 Istockphoto 21 di 28 Istockphoto 22 di 28 Istockphoto 23 di 28 Istockphoto 24 di 28 Istockphoto 25 di 28 Istockphoto 26 di 28 Istockphoto 27 di 28 Istockphoto 28 di 28 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Ecco allora qualche suggerimento glamour per essere al top con un outfit che piaccia pure al nostro partner. Come dicevano i nostri nonni proviamo ad avere "la botte piena e la moglie ubriaca": scopriamo dunque cosa può piacere a entrambi senza diminuire di una tacca la nostra voglia di essere al top!



D'altronde, è inutile negarlo: per noi signore l'abito lungo rappresenta vivere un po' il sogno. Il maxi dress ci fa sentire principesse, eleganti e aristocratiche, a dirla tutta anche un po' inarrivabili. Se poi abbiniamo gli accessori giusti non ci tiene proprio più nessuno. Tuttavia i nostri cavalieri potrebbero non essere altrettanto entusiasti di avere al fianco una specie di regina tanto bella quanto intoccabile. Vediamo quindi come scegliere un abito lungo che sia di gradimento anche al nostro lui.



Vedo-non-vedo: il pizzo è il giusto compromesso per chi desidera sentirsi sexy anche con un abito lungo, ma non rinuncia all'idea di attirare gli sguardi su di sè. Nero o bianco non importa: ciò che conta è avere il physique du role, perché con un abito così non si può barare. Viva la sincerità!



Figlia dei fiori: la scelta dell'abito è importante anche a seconda di come vogliamo sentirci. Se il mood è quello del “voglio fare la Hippie”, facciamo attenzione, perché non sempre il sesso forte ama essere accompagnato da una figlia dei fiori, senza contare che molti uomini pensano addirittura che gli abiti lunghi da giorno siano perfetti solo per chi vuole nascondere il proprio corpo, e che quindi vadano bene giusto per il periodo della gravidanza o quando i chili di troppo iniziano a farsi notare. Affidiamoci dunque ad accessori importanti che restituiscano quel tocco glam anche a un maxi dress da portare sulla spiaggia o anche in città, perché no?



Premia il lato B: se parliamo di abiti lunghi da sera o da cerimonia, un abito aderente con una scollatura vertiginosa sulla schiena e l'evidenza sulle curve può fare letteralmente impazzire un uomo. Tres charmant, come dicono i cugini d'oltralpe. E un po' di francese rende benissimo l'idea di eleganza che un abito lungo può trasmettere rispetto ad un vestitino dalla lunghezza al di sotto del limite sindacale. Con buona pace della minigonna!