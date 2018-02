Moda: come essere super trendy con un budget minuscolo

Se non possiamo permetterci di avere capi costosi e super esclusivi, possiamo provare a selezionare con cura minuziosa gli acquisti su cui investire e razionalizzare con grande attenzione quello che vogliamo indossare, scegliendo capi poco costosi, ma essenziali nel nostro guardaroba.



Si tratta di avere un atteggiamento intelligente che non lascia spazio all'emotività (con buona pace dell'acquisto di impulso!) e che richiede di focalizzarsi sui pezzi chiave che possono completare tutti i look, preservando i nostri soldi per l'acquisto di capi più accessibili anche se trendy, fregandocene del fatto che possono cambiare ad ogni stagione.

Qui un piccolo vademecum per non dissanguare il conto in banca e sembrare sempre super eleganti e fuori dal comune.



Accessori? Anche no: risparmiare sugli accessori super-trend è fondamentale. Ci sono tantissime versioni dello stesso occhiale o della stessa borsa che avete visto indosso a questa o quella blogger, ma per quanto andrà di moda? Siamo realiste: non più di due mesi. Val la pena dunque di scegliere la versione più chip, simile ma di un brand meno prestigioso e dal costo decisamente più basso. Copiare è lecito, quindi diamoci sotto.



L'importante è apparire: i capi spalla, così come le nostre amate borse, sono un modo semplice per dare un tocco di super eleganza al nostro look. Scegliamo con cura un trench moderno da abbinare magari a un maglione caldo e soffice: sembrare appena uscite dai social delle blogger più influenti sarà uno scherzo da ragazzi.



Cenerentola docet: le scarpe sono la nostra fissazione, ammettiamolo! Per far sembrare le calzature più costose si può usare qualche astuzia: per esempio, la scelta del simil camoscio anzichè della vera pelle può far scendere il prezzo di parecchio. Ci sono tantissimi modelli di scarpe ispirati ai grandi designer: limitarsi non ha senso, e se l'anno prossimo non le useremo più potremo sentirci libere dai sensi di colpa.



Aguzza l'ingegno: il pantalone, abbinato al capo giusto, ci dà un look raffinato anche se si tratta di un paio di jeans o di un paio di pantaloni di pelle. Ci sono tantissimi modelli di pantaloni super alla moda o anche classici che, con la giusta scarpa e la giusta borsa, posso apparire costosissimi, nonostante la spesa sia stata di poche decine di euro.



Shine bright like a diamond: non spendere una fortuna negli abiti per feste e serate è un must. Complice l'oscurità e l'allegria, basta avere il capo giusto nell'armadio senza dover investire un capitale. E' fondamentale che il materiale non sia cheap, gli accessori giusti faranno il resto. Bijoux vistosi in cristallo, sandali metal tacco 12 e pochette in raso faranno di noi delle star e del nostro abito uno di quelli confezionali dai couturier. L'alta moda casalinga è servita!